В Костроме задержали мужчину, обворовавшего мобильное кафе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике.
По данным следствия, злоумышленник взломал окно кафе, проник внутрь и похитил выручку вместе с продуктами питания. Полицейские установили, что мужчина ранее был приговорен к 1,5 годам заключения за кражи. Его отыскали в подъезде одного из домов в Костроме. Возбуждено уголовное дело. Грабителя поместили в изолятор временного содержания.
Ранее мы сообщали, что в Архангельске задержали мужчину, похитившего товар из магазина.
Видео: УМВД по Костромской области
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