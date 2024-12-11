Полицейские установили, что мужчина ранее был приговорен к 1,5 годам заключения за кражи.

В Костроме задержали мужчину, обворовавшего мобильное кафе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике.

По данным следствия, злоумышленник взломал окно кафе, проник внутрь и похитил выручку вместе с продуктами питания. Полицейские установили, что мужчина ранее был приговорен к 1,5 годам заключения за кражи. Его отыскали в подъезде одного из домов в Костроме. Возбуждено уголовное дело. Грабителя поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали, что в Архангельске задержали мужчину, похитившего товар из магазина.

Видео: УМВД по Костромской области