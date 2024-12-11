Отмечается, что у злоумышленника уже были судимости за кражи и грабежи.

В Архангельске задержали мужчину, похитившего товар из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в неслужебное время лейтенант полиции отправилась в продуктовый магазин на улице Орджоникидзе, где произошло ограбление. Один из посетителей взял товар с витрины и выбежал из торгового зала. Сотрудница полиции задержала злоумышленника и вернула того в магазин. Несмотря на попытки мужчины сопротивляться аресту, ему не удалось снова убежать.

Отмечается, что у злоумышленника уже были судимости за кражи и грабежи. В его карманах полицейские нашли похищенные продукты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске пресекли деятельность ячейки пособников зарубежных телефонных мошенников.

Видео: УМВД по Архангельской области