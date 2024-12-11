После задержания у подозреваемых были изъяты сим-боксы и около четырех тысяч сим-карт различных операторов связи.

В Иркутске пресекли деятельность ячейки пособников зарубежных телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, один из задержанных получил получил от своей знакомой предложение о дополнительном заработке. Его связали через мессенджер с анонимным куратором, по указанию которого молодой человек и его друг арендовали квартиру. В ней с помощью специального оборудования они проводили активацию и подмену телефонных номеров.

В результате действий местной полиции удалось задержать четырех молодых людей, которых подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. После задержания у подозреваемых были изъяты сим-боксы и около четырех тысяч сим-карт различных операторов связи. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА