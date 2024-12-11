В Москве задержана заказчица, подозреваемая в приготовлении к убийству супруга

Женщина хотела избавиться от человека, с которым разводится.

В Москве следственными органами задержана заказчица, подозреваемая в приготовлении к убийству супруга по найму. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, а также пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. В надзорном ведомстве указали, что 25 декабря 2024 года злоумышленница обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию из открытых источников в отношении ее мужа. В дальнейшем в ходе личной встречи клиентка пояснила агенту, что находится в бракоразводном процессе. Она добавила, что подыскивает лицо, которое за денежное вознаграждение способно совершить убийство. После встречи с женщиной сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы.

Агент, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", встретился с подозреваемой, которая предложила ему совершить убийство ее супруга за вознаграждение в размере 5 млн рублей с помощью ядовитого вещества. пресс-служба МВД РФ

Далее агент неоднократно в ходе телефонных бесед и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Мужчина сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению преступления, а именно об изготовлении ядовитого вещества. В результате злоумышленница перевела на банковскую карту помощника полиции один миллион рублей в качестве аванса за убийство. Уже 10 февраля 2025 года заказчица получила от агента информацию об убийстве своего мужа и передала ему оставшиеся денежные средства. Сейчас с фигуранткой расследования проводятся необходимые мероприятия.

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Фото и видео: YouTube / Следком