Видео из Индии: Работника фабрики замотало в станок

В Индии мужчину замотало в станок на фабрике.
В сети опубликовано видео с камеры наблюдения на одной из фабрик в Индии. Мужчина заправлял полиэтиленовую ленту на большой вал станка, и, по всей видимости, нарушив правила техники безопасности, рука попала в станок. Мужчину затянуло на вал и несколько раз прокрутило. После чего станок остановился.
Мужчина оказался замотанным в станке. На помощь ему поспешили коллеги, которые вытащили незадачливого работника из станка. Ему крупно повезло, он отделался переломами конечностей. Он был госпитализирован в больницу.
Видео: MDK
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