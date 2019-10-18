Видео из Индии: Работника фабрики замотало в станок

Мужчине крупно повезло, он отделался переломами.

В Индии мужчину замотало в станок на фабрике.

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения на одной из фабрик в Индии. Мужчина заправлял полиэтиленовую ленту на большой вал станка, и, по всей видимости, нарушив правила техники безопасности, рука попала в станок. Мужчину затянуло на вал и несколько раз прокрутило. После чего станок остановился.

Мужчина оказался замотанным в станке. На помощь ему поспешили коллеги, которые вытащили незадачливого работника из станка. Ему крупно повезло, он отделался переломами конечностей. Он был госпитализирован в больницу.

Видео: MDK