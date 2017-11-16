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Появилось видео последствий страшного наводнения в Греции

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Число погибших из-за сильного наводнения растет. На данный момент сообщается о 14 жертвах.

Грецию накрыли мощные ливни, которые привели к затоплению.

Особенно пострадали из-за разгула стихии города Мегара и Мандра. На данный момент сообщается о 14 погибших. В ряде районов Греции объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для жителей, которые лишились крова, организованы пункты временного размещения.

В сети появились видео последствий разгула стихии. На опубликованных кадрах по улицам текут бурны потоки грязной воды. Затоплены улицы и придомовые территории. Повалены деревья. Автомобили ушли под воду.

Видео: Twitter/NBC News

 

Теги: видео , греция , жертвы наводнения , наводнение
Категории: Мировые новости Происшествия Лента новостей

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