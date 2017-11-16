Появилось видео последствий страшного наводнения в Греции

Число погибших из-за сильного наводнения растет. На данный момент сообщается о 14 жертвах.

Грецию накрыли мощные ливни, которые привели к затоплению.

Особенно пострадали из-за разгула стихии города Мегара и Мандра. На данный момент сообщается о 14 погибших. В ряде районов Греции объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для жителей, которые лишились крова, организованы пункты временного размещения.

В сети появились видео последствий разгула стихии. На опубликованных кадрах по улицам текут бурны потоки грязной воды. Затоплены улицы и придомовые территории. Повалены деревья. Автомобили ушли под воду.

Видео: Twitter/NBC News