Видео из Читы: Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик и перевернулась

В ДТП пострадали 4 человека. В сети появилось видео с места аварии.

Авария с участием маршрутного микроавтобуса и длинномерного грузовика произошла накануне, 28 сентября, в Чите.

На пересечении улиц Трактовая и железобетонная маршрутка №28 столкнулась с грузовиком МАЗ. От удара маршрутка перевернулась на левой бок. На опубликованных кадрах видео видно, что у микроавтобуса сильно деформирована передняя часть, на дороге валяются части транспортного средства, а в нескольких метрах сзади стоит длинномер.

Очевидцы происшествия сообщают, что в этом ДТП пострадали 4 человека. Все они были госпитализированы в больницу. По их словам, состояние их не тяжелое. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства этой аварии.

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Видео: YouTube/Dimidrollius