Отлетели тапки: В Уфе легковушка сбила пешехода

От мощного удара у пешехода, перебегавшего оживленную трассу, на несколько метров подлетела обувь. В интернете опубликовано видео момента ДТП и его последствия.

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Башкирии появилось видео наезда на пешехода на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Проспект Салавата Юлаева оживленная транспортная магистраль города. Движение организовано здесь по 4 полосам в каждую сторону, которые разделены между собой двойным отбойником.

На опубликованных кадрах видео с видеорегистратора видно, что перед впередиедущей машиной выскакивает прямо под колеса мужчина. Удар был такой силы, что у пешехода слетела обувь и взлетела на несколько метров вверх. Водитель резко затормозил и выскочил из машины. Остановились и другие участники движения. В срочном порядке были вызваны службы спасения.

По счастливой случайности пешеход остался жив. Более того, по всей видимости, пострадал не сильно. Под размещенным видео в комментариях несколько человек написали, что проезжали мимо и видели мужчину сидящего на проезжей части. Он держался за ногу. А мужчина, который был за рулем написал, что пешеход жив и отказывался ехать в больницу. Очевидцы происшествия сообщили, что пешеход был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Один из пользователей выложил коротенькое видео, на котором видно сидящего на дороге пешехода.

Видео: ВК, Баш ДТП (Денис Кулик, Ильгиз Камильянов)