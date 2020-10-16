Видео: грузовик столкнулся с легковушкой на Бассейной улице

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Днем в пятницу, 16 октября, на Бассейной улице в районе дома №81 в Петербурге произошло ДТП.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения. Видно, как легковой автомобиль "Шевроле Круз" красного цвета совершает левый поворот по всей видимости очень медленно и неосмотрительно. Водитель встречного грузовика не успел затормозить, избежать столкновения не удалось. Какие травмы получили участники аварии, неизвестно.

Ранее мы писали, что на Ждановской набережной столкнулись три машины.

Видео: Piter.TV