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Видео: грузчики оставили мусор в Токсово и не вернулись за ним

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Неизвестные выгружали из грузовика пакеты с мусором.

Очевидцы засняли на видео образование стихийной свалки в Токсово. Видео было опубликовано в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Как рассказали свидетели происходящего, грузчики оставили мусор на территории садоводства, пообещав его забрать, однако пакеты так никуда и не делись.

Пользователи посоветовали в таких случаях обращаться в полицию. 

Ранее очевидцы засняли последствия отдыха на карьере в Кузьмолово. После отдыхающих остались горы мусора. 

Видео: vk.com/unreleased_dtp

Теги: мусор, садоводство, свалка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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