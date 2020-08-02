Видео: грузчики оставили мусор в Токсово и не вернулись за ним

Неизвестные выгружали из грузовика пакеты с мусором.

Очевидцы засняли на видео образование стихийной свалки в Токсово. Видео было опубликовано в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Как рассказали свидетели происходящего, грузчики оставили мусор на территории садоводства, пообещав его забрать, однако пакеты так никуда и не делись.

Пользователи посоветовали в таких случаях обращаться в полицию.

Ранее очевидцы засняли последствия отдыха на карьере в Кузьмолово. После отдыхающих остались горы мусора.

Видео: vk.com/unreleased_dtp