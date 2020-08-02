Видео: грузчики оставили мусор в Токсово и не вернулись за ним

Очевидцы засняли на видео образование стихийной свалки в Токсово. Видео было опубликовано в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".
Как рассказали свидетели происходящего, грузчики оставили мусор на территории садоводства, пообещав его забрать, однако пакеты так никуда и не делись.
Пользователи посоветовали в таких случаях обращаться в полицию.
Ранее очевидцы засняли последствия отдыха на карьере в Кузьмолово. После отдыхающих остались горы мусора.
Видео: vk.com/unreleased_dtp
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