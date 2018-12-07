Видео: гитарист выкинул люстру на окно чужой машины

Пострадавшее авто было припарковано возле дома 35к2 по Туристской улице.

Житель Приморского района устроил чистку в квартире и выкинул в окно гитару и люстру. Соседи мужчины сняли на видео автомобиль, который оказался в момент "уборки" под окнами.



По словам очевидцев, пострадавшее авто было припарковано возле дома 35к2 по Туристской улице. На видео видно, что у машины полностью разбито заднее стекло, а рядом на снегу лежит люстра. В комментарии к записи пользователи назвали дебошира творческой личностью с ранимой душой.

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