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Видео: В Москве автобус врезался в фонарный столб, три человека пострадали

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Водитель легкового автомобиля попытался повернуть, однако в результате подрезал общественный транспорт.

Видео ДТП в Москве с участием автобуса и легкового автомобиля попало на камеры видеонаблюдения. Ролик был опубликован в Twitter Центра организации дорожного движения.

Как стало известно, авария произошла 25 февраля в районе 23:00 возле дома номер 50 по проспекту Андропова. На участке дороги водитель легкового автомобиля попытался повернуть, однако в результате подрезал автобус. В итоге общественный транспорт вылетел на тротуар и врезался в мачту городского освещения. По данным ЦОДД трем пострадавшим в автобусе потребовалось медицинская помощь.
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Видео: ЦОДД

Теги: автобус, легковой автомобиль, проспект андропова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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