В Якутии при столкновении легковушки с КамАЗом погибли пять человек

На месте работают силы экстренного реагирования Алданского района.

В Якутии при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел недалеко от города Алдан. Автомобиль Toyota Prius допустил лобовое столкновение с КамАЗом. В результате аварии погибли пятеро пассажиров иномарки. Водитель КамАЗа не пострадал.

На месте работают силы экстренного реагирования Алданского района. Привлекалось 15 человек и пять единиц техники. Движение по дороге проходит без ограничений.

Ранее мы сообщали, что два водителя погибли при столкновении тягачей в Приамурье.

Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)