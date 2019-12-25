В Якутии при столкновении легковушки с КамАЗом погибли пять человек

В Якутии при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Инцидент произошел недалеко от города Алдан. Автомобиль Toyota Prius допустил лобовое столкновение с КамАЗом. В результате аварии погибли пятеро пассажиров иномарки. Водитель КамАЗа не пострадал.
На месте работают силы экстренного реагирования Алданского района. Привлекалось 15 человек и пять единиц техники. Движение по дороге проходит без ограничений.
Ранее мы сообщали, что два водителя погибли при столкновении тягачей в Приамурье.
Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)
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