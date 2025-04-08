Два водителя погибли при столкновении тягачей в Приамурье

В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось.

Два водителя погибли при столкновении грузовых автомобилей в Приамурье. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 8 апреля на автодороге Благовещенск - Свободный. В результате столкновения двух тягачей Scania одно из транспортных средств загорелось. Оба водителя скончались на месте от полученных травм. На данный момент возгорание одного из грузовых автомобилей ликвидировано.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали три человека.

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