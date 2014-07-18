Двоим из трех пострадавших помощь была оказана на месте.

В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел на 4-м км автодороги Северный обход Ростова-на-Дону. По предварительным данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадали три пассажира.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 23 человека. Двоим из трех пострадавших помощь была оказана на месте, третий пострадавший госпитализирован. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.

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Фото: Госавтоинспекция Ростовской области