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В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали три человека
Сегодня, 9:27
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В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали три человека

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Двоим из трех пострадавших помощь была оказана на месте.

В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел на 4-м км автодороги Северный обход Ростова-на-Дону. По предварительным данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадали три пассажира.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 23 человека. Двоим из трех пострадавших помощь была оказана на месте, третий пострадавший госпитализирован. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что в Москве "Газель" въехала в подземный переход на станции метро "Парк Победы".

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Теги: автобус, дтп, пострадавшие, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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