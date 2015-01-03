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На Кубани в ДТП с мотоциклом и легковушкой погибли три человека

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По факту ДТП проводится проверка.

На Кубани в ДТП с мотоциклом и легковушкой погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 29 июля на автодороге Краснодар - Верхнебаканский. Водитель ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха", в результате произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Также сообщается, что пассажирка мотоцикла и пассажирка ВАЗ скончались в больнице. Водитель и еще двое пассажиров легковушки госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на МКАД столкнулись три автомобиля.

Видео: Telegram / 23 МВД

Теги: дтп, жертвы, кубань, легковой автомобиль, мотоцикл, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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