В магазине "Мельница" умер стажер-товаровед

По предварительным данным причиной смерти стал инфаркт.

В понедельник, 25 февраля, в магазине "Мельница" по адресу улица Александровская, 80, скончался 49-летний стажер. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, мужчина проходил стажировку на вакансию товаровед. На второй день сотрудница магазина нашла его лежащим на полу. По предварительным данным причиной смерти мужчины стал инфаркт. Известно, что подобный диагноз ему ставили уже шесть лет назад.

В настоящий момент тело направлено в морг на экспертизу. Проводится расследование.

Ранее мы писали, что пациента в состоянии клинической смерти доставили в Петербург на вертолете.

Фото: Piter.TV