Пациента в состоянии клинической смерти доставили в Петербург на вертолете

У него диагностировали ишимическую болезнь сердца и острый инфаркт.

В понедельник, 25 февраля, Национальная служба санитарной авиации (НССА) Петербурга совершила два экстренных полета. Специалисты доставили на вертолете двух мужчин в критическом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь. Об этом сообщает пресс-служба НССА.

Уточняется, что первого мужчину 44 лет доставили в Медицинский исследовательский центр имени Алмазова из города Кингисепп Ленобласти. Врачи диагностировали у него ишимическую болезнь сердца и острый инфаркт. На момент полета он находился в состоянии клинической смерти.

В этот же день из Гатчины госпитализировали 73-летнего пенсионера. Медики больницы в Токсово обнаружили у пожилого мужчины ожоги головы и шеи 1-3 степени. У него были обожжены 10 % поверхности тела.

Оба полета прошли успешно. Все пациенты получают квалифицированную медицинскую помощь в больницах.

Ранее мы писали, что в НИИ Джанелидзе вертолетом доставили обоженного пострадавшего из Карелии.

Фото: пресс-служба НССА