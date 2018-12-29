В НИИ Джанелидзе вертолетом доставили обоженного пострадавшего из Карелии

Мужчина получил серьезные ожоги тела в пожаре.

На лечение петербургским специалистам самолет санавиации доставил пострадавшего из Карелии. У мужчины диагностированы многочисленные ожоги тела. По данным экстренной службы, заниматься пациентов будут врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Отметим, что местный житель получил повреждения, находясь в пожаре. Изначально он был госпитализирован в региональную больницу имени Баранова. Там у 42-летнего мужчины зафиксировали ожоги 30 процентов тела. Больше всего пострадали левая рука, спина и ягодицы.

Фото: санавиация.