Видео: электричка сбила мужчину в Старой Деревне

Мужчина разговаривал по телефону, когда переходил пути.

Вечером в четверг, 21 января, около железнодорожной станции "Старая Деревня" электричка насмерть сбила мужчину, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Электропоезд направлялся из Петербурга в Белоостров. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина разговаривал по телефону, когда переходил пути, поэтому не заметил приближающийся состав. Несмотря на попытки машиниста избежать наезда, это сделать не удалось. Установлена ли личность погибшего, пока неясно.

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Видео: Piter.TV