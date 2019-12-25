Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка на "Старой Деревне"

Организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о проверке обстоятельств травмирования ребенка в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 30 июня.

Уточняется, что на станции метро "Старая Деревня" кисть мальчика попала под ступени эскалатора. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: авария с пострадавшим подростком на Красносельском шоссе обернулась уголовным делом.

Фото: пресс-служба СК РФ