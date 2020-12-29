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СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице
Сегодня, 16:34
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СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице

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По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после пожара в жилом доме на Купчинской улице. В результате возгорания погибли три человека, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Погибшие отравились угарным газом. Изначально сообщалось о двух жертвах, однако позже в автомобиле "Скорой помощи" скончалась женщина. 

ЧС произошел ночью в трехкомнатной квартире дома №36 на Купчинской улице. В комнате площадью 15 квадратных метров выгорела обстановка на площади два "квадрата".

Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу 

Теги: неосторожное обращение с огнем, пожар, расследование, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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