СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице

По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после пожара в жилом доме на Купчинской улице. В результате возгорания погибли три человека, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Погибшие отравились угарным газом. Изначально сообщалось о двух жертвах, однако позже в автомобиле "Скорой помощи" скончалась женщина.

ЧС произошел ночью в трехкомнатной квартире дома №36 на Купчинской улице. В комнате площадью 15 квадратных метров выгорела обстановка на площади два "квадрата".

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу