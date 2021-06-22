Видео: двое мужчин обокрали магазин косметики "Watsons" на проспекте Стачек

Инцидент произошел 14 июня этого года около 20 часов.

Двое мужчин обокрали магазин косметики "Watsons", который расположен в Кировском районе в доме №47 по проспекту Стачек. Об этом вечером 22 июня Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, что сначала в магазин заходит мужчина в кепке на вид 20-25 лет, который своровал товар на сумму 4375 рублей. Следом за ним зашёл второй правонарушитель (его подельник). Однако сотрудница магазина заметила, что мужчина крадёт товар. На записи с видеокамер можно заметить, что мужчина испугался, отдал украденный товар продавцу-консультанту и убежал. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить банду "карманных" воров.

Видео: Piter.tv