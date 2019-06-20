Они обокрали пятерых граждан на сумму более 167 тыс. рублей.

В Петербурге будут судить банду "карманных" воров. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. Злоумышленник обвиняются в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевших, организованной группой), а также п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, организованной группой). Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Согласно данным следствия, с февраля по апрель 2019 года обвиняемые на улице крали деньги и мобильные телефоны из сумок и карманов одежды петербуржцев. Известно, что они обокрали пятерых граждан на сумму более 167 тыс. рублей. Дело передано в Куйбышевский районный суд.

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Фото: Piter.tv