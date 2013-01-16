Грабитель стащил пожертвованные деньги из храма-часовни в Ленобласти

Вор украл все пожертвования из храма святой Мариамны.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в совершении кражи пожертвований из Храма-часовни святой Мариамны, находящегося на территории Пундоловского кладбища возле деревни Суоранда. 31-летний подозреваемый нигде не работает, но имеет богатый послужной список из судимостей.

Уголовное дело было возбуждено после обращения священника часовни. По его словам, в период с 6 по 10 июня внутрь храма проник неизвестный - разбил окно, вскрыл ящик с денежными пожертвованиями. Объем похищенного еще предстоит установить, равно как и прочие обстоятельства ограбления.

Строительство храма святой Мариамны началось в октябре 2016 года, а 19 июля 2017 года епископ Выборгский и Приозерский Игнатий освятил храм малым чином. Это единственный храм святой Мариамны в Выборгской епархии. Праведная Мариамна, сестра святого апостола от 12-ти Филиппа, дала обет девства и стала спутницей своего брата и святого апостола Варфоломея, деятельно помогая им в их апостольских трудах.

Ранее стало известно, что в деревне Коваши Ломоносовского района Ленобласти восстановят храм XVIII века.

Фото храма святой Мариамны взято с портала Глобус Митрополии