В Ломоносовском районе Ленобласти восстановят храм XVIII века

Во времена СССР здесь было отделение психиатрической больницы.

В деревне Коваши Ломоносовского района Ленобласти восстановят храм XVIII века. В среду, 7 апреля, состоялся чин освящения закладного камня в основание храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба главы районной администрации.

Восстановить церковь на том же самом месте, где она была - акт не только строительный, но, и, прежде всего, духовный. Алексей Кондрашов, глава районной администрации

Храм был построен в 1788 году, в 1917 его перестроили, но в таком виде она просуществовала недолго. Во времена СССР храм разрушили, а на его месте возвели 8 отделение Ковашевской областной психиатрической больницы. В 90-е года постройку забросили, к 2010 году она окончательно развалилась.

Накануне в Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия. Первый этаж Благовещенской церкви после революции 1917 года был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году разделили на отдельные помещения, затем и они перешли музею.

Фото: пресс-служба главы администрации Ломоносовского района