В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия

Первый этаж Благовещенской церкви после революции 1917 года был передан Музею городской скульптуры.

В праздник Благовещения Богородицы и день рождения Александро-Невской лавры в Благовещенской церкви состоялась первая после 88-летнего перерыва литургия. Богослужение возглавил епископ Кронштадтский Назарий.

Я не считаю это победой, так как мы не объявляли войну. Но есть страницы истории, которые ещё надо закрыть, а какие-то и написать заново. Назарий, епископ Кронштадтский

Сейчас в церкви лишь созданы условия для проведения первой службы, храм позже благоустроят по заведенному порядку.

Первый этаж Благовещенской церкви после революции 1917 года был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году разделили на отдельные помещения, затем и они перешли музею.

В Ленобласти организуют турмаршрут "По местам Александра Невского".

Фото: lavra.spb.ru