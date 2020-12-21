В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия

В праздник Благовещения Богородицы и день рождения Александро-Невской лавры в Благовещенской церкви состоялась первая после 88-летнего перерыва литургия. Богослужение возглавил епископ Кронштадтский Назарий.
Я не считаю это победой, так как мы не объявляли войну. Но есть страницы истории, которые ещё надо закрыть, а какие-то и написать заново.
Назарий, епископ Кронштадтский
Сейчас в церкви лишь созданы условия для проведения первой службы, храм позже благоустроят по заведенному порядку.
Первый этаж Благовещенской церкви после революции 1917 года был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году разделили на отдельные помещения, затем и они перешли музею.
В Ленобласти организуют турмаршрут "По местам Александра Невского".
Фото: lavra.spb.ru
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