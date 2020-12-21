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В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия
Сегодня, 11:30
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nastya960

В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия

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Первый этаж Благовещенской церкви после революции 1917 года был передан Музею городской скульптуры.

В праздник Благовещения Богородицы и день рождения Александро-Невской лавры в Благовещенской церкви состоялась первая после 88-летнего перерыва литургия. Богослужение возглавил епископ Кронштадтский Назарий.

Я не считаю это победой, так как мы не объявляли войну. Но есть страницы истории, которые ещё надо закрыть, а какие-то и написать заново.

Назарий, епископ Кронштадтский

Сейчас в церкви лишь созданы условия для проведения первой службы, храм позже благоустроят по заведенному порядку.

Первый этаж Благовещенской церкви после революции 1917 года был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году разделили на отдельные помещения, затем и они перешли музею.

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Фото: lavra.spb.ru

Теги: благовещение, благовещенская церковь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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