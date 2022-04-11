Архитектор предложил создать голограмму Благовещенской церкви на площади Труда

Таким образом будет возвращена доминанта площади.

Архитектор Дмитрий Лагутин предложил сделать голограмму на месте храма Благовещенской церкви, которая была снесена в 1929 году, сообщил "Петербургский дневник".

По мнению архитектора, голограмму стоит включать по праздникам. Иногда придется останавливать движение машин в сторону набережной реки Крюкова канала, чтобы не нарушать композицию.

Напомним, про церковь вспомнили в сентябре 2021 года, когда ученые обнаружили на площади Труда фрагмент храма. Объект археологического наследия "Фундамент Благовещенской церкви 1844-1849 гг." был внесен в список объектов культурного наследия.

Каменная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в русско-византийском стиле по проекту архитектора Константина Тона. Она предназначалась лейб-гвардии Конного полка.

Фото: КГИОП