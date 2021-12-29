Фундамент Благовещенской церкви на площади Труда признан памятником

Объект археологического наследия "Фундамент Благовещенской церкви 1844-1849 гг." на площади Труда внесли в список объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба профильного комитета Смольного 28 января.
Каменная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в русско-византийском стиле по проекту архитектора Константина Тона. Она предназначалась лейб-гвардии Конного полка. Храм закладывался митрополитом Антонием Рафальским в присутствии императора Николая I.
До 1929 года у храма было пять куполов. Здание было облицовано путиловским камнем и финским гранитом. Фасад украшали барельефы Николая Рамазанова. Внутри храма в отделке использовался искусственный мрамор. Стены были расписаны.
В церкви было три придела: главный – во имя Благовещения Пресвятой Богородицы; правый – во имя святителя и чудотворца Николая; левый – во имя пророчицы Анны.
рассказали в КГИОП.
Храм закрыли в октябре 1928 года, а весной-летом 1929 его снесли, так как он "мешал трамвайному движению". Объект обнаружили в сентябре 2021 года, когда на площади Труда проводились археологические разведки.
Специалисты смогли определить границы памятника и установить границу его охранной зоны.
Фото: КГИОП
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