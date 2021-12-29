Фундамент Благовещенской церкви на площади Труда признан памятником

Сам храм был снесен 90 лет назад, так как "мешал трамвайному движению".

Объект археологического наследия "Фундамент Благовещенской церкви 1844-1849 гг." на площади Труда внесли в список объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба профильного комитета Смольного 28 января.

Каменная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в русско-византийском стиле по проекту архитектора Константина Тона. Она предназначалась лейб-гвардии Конного полка. Храм закладывался митрополитом Антонием Рафальским в присутствии императора Николая I.

До 1929 года у храма было пять куполов. Здание было облицовано путиловским камнем и финским гранитом. Фасад украшали барельефы Николая Рамазанова. Внутри храма в отделке использовался искусственный мрамор. Стены были расписаны.

В церкви было три придела: главный – во имя Благовещения Пресвятой Богородицы; правый – во имя святителя и чудотворца Николая; левый – во имя пророчицы Анны. рассказали в КГИОП.

Храм закрыли в октябре 1928 года, а весной-летом 1929 его снесли, так как он "мешал трамвайному движению". Объект обнаружили в сентябре 2021 года, когда на площади Труда проводились археологические разведки.

Специалисты смогли определить границы памятника и установить границу его охранной зоны.

Фото: КГИОП