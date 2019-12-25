Бюст Александра Невского открыли в Благовещенской церкви Петербурга

Автор бюстов – ростовский скульптор Анатолий Дементьев.

В воскресенье, 12 сентября, в Благовещенской церкви лавры открыли бюст князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Автор бюстов – ростовский скульптор Анатолий Дементьев. Главный спонсор – руководитель организации "Аллеи российской славы" Михаил Сердюков.

В праздничных мероприятиях в Петербурге участвовала делегация Республики Сербия во главе с мэром Белграда Зораном Радойичичем. Такой же памятник будет установлен в столице Сербии Белграде.

Ранее в честь 800-летия Александра Невского запустят праздничный салют в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного