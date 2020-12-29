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Видео: два транспортных средства разбились на проспекте Ветеранов

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Машины серьезно пострадали.

Утром 5-го января на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова столкнулись легковой автомобиль и "Газель". Оба "потеряли" передний бампер. Очевидец заснял последствия ДТП.

По словам свидетеля, авария произошла около 08:30. На момент съемки на место еще не прибыли экстренные службы. Около одной из машин собрались люди, однако неизвестно, являются ли они участниками аварии или решили помочь пострадавшим. 

На данный момент на перекрестке образовался небольшой затор. По данным "Яндекс.Карт", участок "окрасился" в "желтый" цвет. 

Ранее очевидец рассказал о погоне на Дальневосточном проспекте. 

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Денис Огарков

Теги: газель, дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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