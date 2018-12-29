В ДТП под Кингисеппом пострадали два ребенка и женщина

Трое пациентов доставлены в местную больницу.

Утром 17 января в Кингисеппском районе Ленинградской области на федеральной трассе "Нарва" произошла авария, в которой пострадали люди. О последствиях ДТП рассказали представители ДПС по региону.

По сведениям правоохранительных органов, за рулем "Шевроле" находилась автоледи. Женщина в снегопад не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Газелью". В последнем транспортном средстве никто не пострадал. Травмы получил шофер иномарки 1984 года рождения, а также два его несовершеннолетних пассажира - дети 2015 и 2018 года рождения. Удар пришелся на 104 километре трассы.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, что на трассе "Ям-Ижора-Никольское" под колесами автомобиля погиб пешеход.

Фото и видео: ГИБДД по региону.