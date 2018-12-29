На трассе "Ям-Ижора-Никольское" под колесами автомобиля погиб пешеход

Полиции предстоит узнать личность женщины, скончавшейся от травм.

Утром 17 января в Тосненском районе Ленинградской области произошла смертельная автомобильная авария. Водитель 1985 года рождения на заснеженном участке трассы "Ям-Ижора-Никольское" сбил местную жительницу.

Инцидент произошел около половины девятого утра. За рулем легкового транспортного средства находился мужчина. Данные о личности жертвы сейчас устанавливаются. Известно, что пострадавшая скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Напомним, что последствия ночного снегопада в Петербурге убирали 1150 единиц спецтехники.

Фото и видео: ГИБДД по регион