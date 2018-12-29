Последствия ночного снегопада в Петербурге убирали 1150 единиц спецтехники

Работа по очистке улиц ведется не прекращаясь.

Гидрометцентр по Петербургу сообщает, что в ночь с 17 на 18 января в городе ожидается усиление метели и снегопада. Коммунальные службы перешли в усиленный режим готовности борьбы со стихией. На ликвидацию зимних осадков направлено 1150 единиц специальной уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

По данным синоптиков, мешать рабочим очищать улицы Северной столицы будут сильные порывы ветра, которые разгонят снежные массы по дорогам и тротуарам. Однако, в районы направлена "тяжелая артиллерия": комбинированные машины, трактора, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы и другие агрегаты.

Стоит отметить, что в Смольном просят петербуржцев не парковать автомобили так, чтобы сотрудникам по уборке города было неудобно исполнять свои рабочие обязательства. Чтобы облегчить работу коммунальщиков, водителям следует следить за знаками запрета парковки по определенным часам. Также чиновники добавили, что улицы, на которых не припаркован транспорт, можно очистить в 20 раз быстрее нормы.



Фото: Piter.tv