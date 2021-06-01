Видео: девушка открыто похитила товар с прилавка на Выборгском шоссе

Она воспользовалась тем, что за товаром никто не наблюдает.

Камеры видеонаблюдения засняли, как девушка положила товар с прилавка к себе в пакет и не расплатившись ушла. Инцидент произошел в гипермаркете на Выборгском шоссе, 119.

На кадрах видно, как 2 женщины подходят к прилавку. Одна из них берет товар, нюхает его, а затем кладет к себе в пакет. Следом туда же отправляется еще один товар. Похоже, что это были духи или косметическое средство. Когда к месту подходит еще один человек, злоумышленницы спешно уходят. Покупательница могла стать свидетелем кражи. Продавец в тот момент за происходящим не наблюдала, хотя была на рабочем месте.

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