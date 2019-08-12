Видео: молодожены проплыли под водой 450 метров и сыграли свадьбу в пещере

Пещера, где проходила церемония бракосочетания, является самой большой в Европе.

Влюбленная пара решила сыграть свадьбу в весьма необычном месте. Норвежская любительница дайвинга Ина Траэлнес и ее жених из Финляндии Яни Сантала проплыли 450 метров в гротах под водой, чтобы оказаться в самой крупной пещере северной Европы. Там они и сказали друг другу то самое заветное "да".

Пещера, где проходила церемония, относится к подземной системе реки Плюра (Норвегия). Когда молодожены приплыли к назначенному месту, их там уже ждали священник, команда водолазов и видеографы. После заключения брака супруги выпили по бокалу шампанского и поплыли обратно.

Ина Траэлнес и Яни Сантала могут попасть в книгу рекордов Гиннесса, так как подобного бракосочетания еще не было ни у кого.

Ранее пара из Великобритании отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы.

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