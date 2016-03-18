Видео: Чижик-Пыжик на Фонтанке остался без медицинской маски

Ранее петербургские СМИ сообщили о том, что скульптуру решили защитить от коронавирусной инфекции.

Сегодня, 10 марта, появилась информация о том, что знаменитого Чижика-Пыжика решили защитить от коронавируса и одели ему медицинскую маску. Снимок был опубликован в издании "Фонтанка.ру". Мобильный корреспондент Piter.TV навестил известную скульптуру, однако маски на ней не было.

Брозовая птица находится у Михайловского замка на реке Фонтанки. Неизвестно, был ли снимок отредактирован или же маску сняли, но сейчас чижик остался "без защиты". Отметим, что памятник находится около воды, достать до него непросто.

Сейчас обследование на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге проходят 87 человек. Они помещены в больницу им. Боткина.

Видео: Piter.TV