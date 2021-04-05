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В Петербурге снимут фильм о похищении Чижика-Пыжика
Сегодня, 17:26
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В Петербурге снимут фильм о похищении Чижика-Пыжика

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По сюжету искать знаменитую скульптуру будут дети.

Киностудия имени Горького снимет фильм под рабочим названием "Чижик-Пыжик возвращается". Съемки начнутся в Петербурге 19 июня. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Фильм будет снят в жанре приключенческой семейной комедии. В пресс-службе заверили, что лента будет увлекательной и динамичной. По сюжету школьники из Екатеринбурга отправляются на экскурсию в Северную столицу в День города. Главные герои становятся свидетелями кражи маленькой скульптуры и пытаются ее вернуть. 

Съемки стартуют сразу после Санкт-Петербургского международного экономического форума и займут июнь-август 2022 года. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как скульптура воробья пропала из Любашинского сада. 

Фото: Piter.tv

Теги: киностудия горького, фильм, чижик пыжик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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