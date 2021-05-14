Фигурку воробья, пропавшую в Любашинском саду, вернули администрации

Теперь фигурку нужно будет поставить на место.

Неизвестный вернул фигурку воробья, которая пропала из Любашинского сада в Калининском районе. Петербуржцы подумали, что он повторит судьбу Чижика-Пыжика, который исчезал не один раз.

На пропажу воробья обратили внимание 26 апреля. Он украшал фонтанный комплекс. Под подозрение попал седовласый мужчина, так как он трогал деталь, которая украшает купол ротонды.

Неравнодушный автор поста в соцсетях даже хотела подать заявление в полицию, но его не приняли. Это объяснили тем, что женщина не является заинтересованным лицом, и ей не причинен ущерб.

По неизвестным причинам воробья вернули. Возможно, на решение похитителя повлияло широкое распространение информации в соцсетях и СМИ.

Фото: ВКонтакте / Любашинский Сад Калининского р-на / Вера Тушина