Чижик-пыжик спас нетрезвого мужчину, чуть не упавшего в Фонтанку

"Экстремал" ухватился за памятник и провисел на нём около 15-ти минут.

Вечером пятницы, 9 июня. На набережной Фонтанки произошёл необычный инцидент: нетрезвый мужчина привлёк внимание прохожих, едва не упав в реку. В последний момент он успел ухватиться за памятник Чижику-Пыжику и повис на нём. Видео с "экстремалом" распространили в социальных сетях.

Судя по информации свидетелей, мужчина умудрился провисеть на скульптуре около 15-ти минут и собрал вокруг себя прохожих, которые посчитали ситуацию забавной.

Позже к пьяному гражданину выдвинулся катер с сотрудниками МЧС.

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