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Малознакомая женщина ударила петербуржца бутылкой по голове во время застолья
Сегодня, 17:45
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Малознакомая женщина ударила петербуржца бутылкой по голове во время застолья

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Хулиганка украла деньги и телефон.

В Пушкинском районе женщина напала на мужчину и украла у него смартфон. Полицейские задержали хулиганку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

По словам пострадавшего, инцидент произошел в Шушарах 29 мая. Местный житель пригласил малознакомую подругу на застолье. Он выпивал вместе с гостьей, а затем та неожиданно ударила его бутылкой по голове. Пострадавший потерял сознание.

Когда горожанин очнулся, он понял, что агрессивная подруга украла у него телефон. Кроме того, мужчина лишился 11 тыс. рублей.

Пострадавший обратился в полицию. В совхозе Ленсоветовский злоумышленницу задержали. На 42-летнюю женщину завели уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее на Piter.tv: в Гатчине 53-летний мужчина потерял ногу после "столкновения" с трактором.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, разбой, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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