Малознакомая женщина ударила петербуржца бутылкой по голове во время застолья

Хулиганка украла деньги и телефон.

В Пушкинском районе женщина напала на мужчину и украла у него смартфон. Полицейские задержали хулиганку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам пострадавшего, инцидент произошел в Шушарах 29 мая. Местный житель пригласил малознакомую подругу на застолье. Он выпивал вместе с гостьей, а затем та неожиданно ударила его бутылкой по голове. Пострадавший потерял сознание.

Когда горожанин очнулся, он понял, что агрессивная подруга украла у него телефон. Кроме того, мужчина лишился 11 тыс. рублей.

Пострадавший обратился в полицию. В совхозе Ленсоветовский злоумышленницу задержали. На 42-летнюю женщину завели уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.tv