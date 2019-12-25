В Петербурге обследование на коронавирус проходят 87 человек

Их поместили в Боткинскую больницу.

В Петербурге с подозрением на коронавирус обследуются 87 пациентов, они находятся в инфекционной больнице им. С.П.Боткина. Горожане были госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению в своей группе "ВКонтакте".

Пациенты прибыли из стран с неблагополучной по коронавирусу ситуацией. Необходимые тесты и анализы на выявление новой коронавирусной инфекции проводятся в сертифицированных лабораториях Роспотребнадзора, рассказали в ведомстве.

Эпидеомиологическая ситуация находится по контролем властей.

Сегодня стало известно, что пансионат под Петербургом приспособят под карантинный центр для пациентов с "коронавирусом". На данный момент было зафиксировано 2 случая заболевания в Северной столице.

Фото: Piter.TV