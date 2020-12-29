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Видео: авто Интернет-магазина наехало на иномарку на перекрестке во Фрунзенском районе

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Одна из машин не сразу же смогла затормозить после столкновения.

Доставщик одежды врезался в легковой автомобиль на пересечении улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Авария произошла утром 19-го января. На кадрах видно, что автомобиль Интернет-магазина столкнулся с другой машиной, когда та поворачивала налево. В результате ДТП один из них врезался в дорожное ограждение, а другого развернуло на 90 градусов. Информация о пострадавших уточняется. Массовой аварии, несмотря на то, что все происходило на оживленном перекрестке, удалось избежать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что грузовик перевернулся на КАД из-за отлетевшего колеса. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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