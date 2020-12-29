Грузовик перевернулся на КАД из-за отлетевшего колеса

В ближайшее время авто эвакуируют.

Грузовик завалился на бок на КАД на юге Петербурга из-за отвалившегося колеса. Транспортное средство засняли очевидцы.

Инцидент произошел на скоростной магистрали в районе Шушар. О состоянии водителя не сообщается. Колесо оказалось рядом с грузовиком у дорожного ограждения.

Несмотря на то, что ДТП не создало серьезных помех для движения, на участке образовалась пробка, которая сохраняется и по состоянию на 11:30. По словам очевидцев, за грузовиком уже приехал эвакуатор.

В целом пробки, по данным сервиса "Яндекс.Карты", оцениваются в городе на 4 балла. Самым загруженным является центр Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с проспекта Просвещения угнали иномарку за 3 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"