С проспекта Просвещения угнали иномарку за 3 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем 18 января в полицию Петербурга обратился управляющий коммерческой компании. 42-летний мужчина рассказал об угоне дорогостоящей иномарки, находящейся в лизинге по договору с ООО "Каркаде".

В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал момент исчезновения машины "Хендай Санта Фе" с парковки у дома №32 корпус 3 по проспекту Просвещения, это произошло около часа ночи в понедельник. Угонщику хватило нескольких минут, чтобы уехать на чужом автомобиле за 3,1 млн рублей в неизвестном направлении. Злоумышленник разыскивается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала молодых людей после стрельбы в парке Сосновая поляна.

Видео: Piter.TV