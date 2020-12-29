Полиция задержала молодых людей после стрельбы в парке Сосновая поляна

Один из задержанных уже имеет судимость.

Полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу в парке Красносельского района. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе в парке Сосновая поляна поступило в полицию от 63-летней женщины. По ее словам, она услышала громкие хлопки. Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленников. Уроженцам Тверской области от 20 до 29 лет. Сотрудники МВД изъяли предмет, похожий на охолощенный автомат.

Один из хулиганов уже был ранее судим.

Ранее Piter.TV опубликовал видео со стрельбы в Выборгском районе. Водитель повздорил с пешеходами и решил ответить им с помощью выстрела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО