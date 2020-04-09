Видео: В центре Москвы из-за кошки перевернулся автомобиль ДПС

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с машиной ДПС.

В центре Москвы перевернулся автомобиль ДПС.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что в Москве автомобиль ДПС попал в ДТП и перевернулся. Как сообщается, авария произошла из-за кошки. Сотрудник полиции ездил на этой машине всего несколько дней и пытался увернуть автомобиль от кошки, которая выскочила перед ним. Кошка была спасена, мужчина серьезно не пострадал.

На видео, опубликованном в канале видно, что машина ДПС лежит на боку на тротуаре.

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Видео: BAZA