В Москве в пожаре в доме престарелых погибли 4 человека

Среди погибших и постояльцы и работники пансионата для пожилых людей.

В пожаре в пансионате для престарелых "Третий возраст" погибли 4 человека, 16 человек в больнице.

Пожар возник в цокольном этаже, где находилась котельная на дизельном топливе, в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице около 21.30 8 апреля. Площадь пожара составила 300 квадратных метра. Огонь с цокольного этажа перекинулся на первый. Во всем здании было сильное задымление.

В пожаре погибли 4 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 16 человек пострадали и находятся в больнице. Причины пожара устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Видео: BAZA