Видео: В Ивановской области загорелась текстильная фабрика

Пожар на площади 600 квадратных метров был локализован за час.

Накануне вечером, 7 апреля, в Кинешме Ивановской области загорелось здание текстильной фабрики № 2.

Пожар начался в 18 часов 35 минут по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54. По прибытию на место возгорания пожарные сообщили об открытом горении складских помещений на площади 600 квадратных метров.

В19 часов 12 минут пожар был локализован, а в 20 часов 10 минут полностью потушен. Погибших и пострадавших нет. На ликвидации пожара работали 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 39 человек и 11 единиц техники, сообщают в региональном ГУ МЧС РФ.

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Фото и видео: Instagram/ivanovo_oblast