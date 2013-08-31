В кемеровском приюте для престарелых погибли 22 человека

Приют работал нелегально. Его возглавлял пастор Евангельской христианской церкви Кемерово Андрей Смирнов.

Сегодня ночью, 24 декабря, в Кемерово горел частный дом престарелых. Пожар произошел на Таврической улице. В результате случившегося погибли 22 человека. Об этом сообщили "Известия".

Приют работал нелегально. Его возглавлял пастор Евангельской христианской церкви Кемерово Андрей Смирнов. По словам мужчины, он давал кров бездомным. Дом престарелых работал около трех лет.

Известно, что во время пожара в здании находились 26 постояльцев. У спасенных пожилых людей диагностировали отравление угарным газом. Сейчас выжившие пенсионеры находятся в местном центре социальной адаптации.

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Видео: Телеграм / SHOT